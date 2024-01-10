İnegöl’de beklenen kar yağışı dün gece başladı. Yüksek kesimlerde etkisi daha yüksek olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına İnegöl Belediyesi ekipleri de sahaya indi. Kırsal mahallelerde kar temizleme çalışmaları gece boyu aralıksız devam etti.

İnegöl’de uzun süredir heyecanla beklenen kar yağışı dün gece başladı. Merkezde de etkili olan ancak yüksek kesimlerde etkisi daha yüksek olarak görülen kar yağışıyla birlikte, İnegöl Belediyesi ekipleri de sahaya indi. Karla mücadele çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürmek üzere hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması adına çalışmalarına devam etti.

Ekipler teyakkuzda

İnegöl’de karla mücadele çalışmaları neticesinde ulaşıma kapanan herhangi bir yol bulunmazken, ekipler tedbir amaçlı bölgelerinde ring atmaya devam ediyor. Tüm kırsal mahalleleri bölgelere ayırarak kış boyunca her bölgeyi farklı ekiplerle sürekli kontrol altında tutacak olan İnegöl Belediyesi, vatandaşların çağrıları ve yönlendirmesiyle de anında müdahale edecek.

Başkan Taban’dan 153 hatırlatması

Öte yandan, Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “Olumsuz bir durum yaşanmaması adına ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Başkan Taban, 153 Çözüm Merkezi numarasını da hatırlatarak herhangi bir olumsuzlukta vatandaşların kuruma ulaşarak bilgi vermesini istedi.