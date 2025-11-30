Yapılacak olan cam teras için İnegöl Belediyesi yıllık 495 bin TL kira alacak.



İnegöl Belediyesi; Oylat Cam Teras için ihaleye çıkıyor. İlan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilanda Oylat Cam Teras Konaklamasız Orman Parkı Projesinin Yapımı, İşletilmesi ve İşletme Süresi Sonunda Devir Edilmesi İşi Projesinin yapımı, 18 yıl işletilmesi ve işletme süresi sonunda tüm tesisleri ve alt yapısı ile Belediyeye bedelsiz devir edilmesi işi Belediye Encümenince 16.12.2025 Salı günü saat 11.00'da İnegöl Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile 18 (onsekiz) yıl süreli kiraya verilecektir.

İşte o ihale;

İHALE İLANI

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1 - İdarenin;

a) Adresi : İnegöl Belediye Başkanlığı- Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A - BURSA/İnegöl)

Telefon ve Faks : 0-224 715 10 10 - Faks: 0-224 713 75 26

c) E-posta Adresi : [email protected]



2 - İhale Edilecek Yerler Tapu Bilgileri ve Nitelikleri;

Sıra

No Mahalle Ada No Parsel No Cinsi Kullanım Alanı (ha.) Yıllık Tahmini Bedel (KDV Hariç) 18 Yıllık

Tahmini

Bedel (KDV Hariç) Geçici

Teminat

Tutarı İhale Dosyası Satış Bedeli 1 Hilmiye Mahallesi 119 610 Orman 3.57 Hektar 495.000,00 TL 8.910.000,00 TL 267.300,00 TL 1.000,00 TL

3 - İhaleye Katılabilme Şartları;

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

3.1- Gerçek Kişiler

3.1.1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.1.2) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

3.1.3)Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, ve varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.(Bu döküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)

3.1.4) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

3.1.5) Geçici teminat ( 2886 sayılı D.İ.K'te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.) (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

3.1.6) İhaleye katılanın İnegöl Belediyesi'ne borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Servisinden tanzim edilecektir.)

3.1.7) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,

3.2- Tüzel Kişiler

3.2.1) Ticaret Odası'ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

3.2.2) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı

3.2.3) Tebligat için adres beyanı

3.2.4) Geçici teminat ( 2886 sayılı D.İ.K.'te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.) (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

3.2.5) İhaleye katılanın İnegöl Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Servisinden tanzim edilecektir.)

3.2.6) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,

3.3- Ortak Girişim Olması Halinde

3.3.1) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

4 - İstekliler tekliflerini yıllık kira bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale kira bedeli teklifi en yüksek olan istekli üzerine bırakılacaktır.

5- İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

6- İhaleye katılmak isteyenler 16/12/2025 tarihi saat 10:00'a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediyesi Kemalpaşa Mah. Adnan Menderes Bulvarı Yeni Belediye Hizmet Binası No:1 Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.