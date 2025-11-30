Meclis’e sunulan 11. Yargı Paketi, kamuoyunda özellikle “af düzenlemesi” başlığıyla öne çıksa da, teklif çok sayıda kritik değişiklik içeriyor. Suç örgütleriyle mücadeleden trafik güvenliğine, kiralık araç uygulamalarından çeşitli ceza artırımlarına kadar geniş kapsamlı düzenlemeler gündemde.

CEZALARDA YÜKSELİŞ

Suç örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak fiillerine verilen hapis cezalarının hem alt hem de üst sınırlarının yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca kiralanan araçların geri teslim edilmemesi, araçların parçalanarak satılması gibi fiillere yönelik daha ağır yaptırımlar getirilecek.

ATEŞ AÇMA VE TRAFİK İHLALLERİNE SIKI TEDBİR

Toplu yaşam alanlarında, ikamet bölgelerinde ya da düğünlerde havaya ateş açanlara verilecek cezalar da artırılıyor. Trafikte araç durdurma eylemine yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılacak. Buna göre, bir sürücünün yolunun kesilmesi halinde sorumlu kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca taksirle yaralama suçlarında da yaptırımların yükseltilmesi teklifte yer alıyor.

48 SAAT EL KONULACAK!

En dikkat çeken bir diğer madde ise banka hesaplarına 48 saat el konulması oldu. Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanınıyor.