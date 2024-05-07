İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde bölgenin en aktif hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı'nın yer kiralaması için ihale düzenledi. Pazartesi günü gerçekleştirilen ihalede, 60 m2'lik 115 adet büyükbaş hayvan kotası, 18 adet 25 m2 küçükbaş hayvan kotası, 18 adet 12,5 m2 küçükbaş hayvan kotası ve 8 adet kurban kesim yeri satışa çıkarıldı. Açık artırma yöntemiyle yapılan kiralamalar sonucunda 46 büyükbaş ve 26 küçükbaş hayvan kotası satıldı.

İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'na hazır olduğunu duyurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, kotra kiralaması öncesinde yaptığı açıklamada, bölgedeki en tercih edilen hayvan pazarlarından biri olduklarını ve bu bilinçle modern bir hayvan pazarı hizmetine sahip olduklarını belirtti. Pazarın, hayvan üreticileri ve alıcılarının konforunu düşünerek donatıldığını vurguladı.

Toplamda 191 kota ve 8 kesim alanının bulunduğu pazarda, 151 kota ve 8 kesim alanı kiralamaya sunuldu. Aydın, kiralama işlemlerinin açık artırma ile gerçekleştirileceğini ve kota fiyatlarının buna göre belirleneceğini ifade etti. Kotra fiyatları, büyükbaş hayvan kotaları için 30 bin TL, küçükbaş hayvan kotaları için 10 bin TL ve 5 bin TL, kesim alanları için ise 6 bin TL olarak açıklandı.

Kiralama işlemleri sonucunda 46 büyükbaş ve 26 küçükbaş hayvan kotasının yanı sıra 8 kurban kesim yerinin tamamının kiralandığı belirtildi. Toplamda 72 kota kiralanırken, İnegöl Belediyesi'nin 1 milyon 684 bin TL gelir elde ettiği bildirildi. Hayvan pazarının girişlerinin 27 Mayıs 2024'te başlayacağı ve 19 Haziran 2024'te boşaltılacağı da duyuruldu.