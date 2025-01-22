Teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijital dönüşümün önem kazandığı günümüzde, yapay zeka uygulamaları birçok sektörde iş süreçlerinin daha etkin hale gelmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda dijital değişim ve dönüşüm fırsatlarını değerlendiren İnegöl Belediyesi, bu alanda bugüne kadar birçok önemli projeye imza atmıştır. Personelin yapay zeka teknolojilerine dair bilgi sahibi olması ve bu teknolojilerin etkin kullanımına dair farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Özkan, katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

AMAÇ YAPAY ZEKAYI KURUMA ENTEGRE ETMEK

İnegöl Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları, ChatGPT gibi doğal dil işleme araçlarının tanınması ve etkili kullanılması ve birimlerin her birinde yapılabilecek yapay zeka uygulamaları önerileri, Türkiye ve Dünya’da yapılmış örneklerinin incelenmesini içeren eğitim sonucunda personellerin zamanla yapay zeka yöntemlerini kendi birim ve işlerine entegre etmesi hedefleniyor.

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE GELİŞİM

6 saatlik eğitimin açılışında Belediye Başkanı Alper Taban da personellerle beraber hazır bulundu. Eğitim öncesi amaç ve hedeflerine yönelik personellere yönelik bir konuşma yapan Başkan Taban, “Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişimle beraber inşallah işlerimizi de kolaylaştıralım istiyoruz. Kazan kazan şeklinde hem biz yaptığımız işten memnun olmuş olacağız hem de işimizin çıktısı karşı tarafı memnun etmiş olacak. Dolayısıyla öğrenme tarafında kalmamız gerekiyor. Bu faaliyeti bugün İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

YAPAY ZEKAYI UYGULAMAMIZ GEREKİYOR

Özellikle son dönemde hayatımıza pek çok yeni kavramın girdiğini hatırlatan Başkan Taban, “Pek çok kavramlar girdi hayatımıza. Artık veri diyoruz, data diyoruz, big data diyoruz… Nedir bunlar? Bunları alıyorlar kullanıyorlar, analizler yaparak kendilerine fırsatlar çıkarıyorlar. Dolayısıyla bizler de aynısını yapmak istiyoruz. Artık derin öğrenme dediğimiz kavramlar var. Yani makinalara bir şeyler öğretiyorlar yapay zeka kavramlarıyla. Makinalar da neyi nasıl yapacağını insanlar gibi öğreniyor. Dolayısıyla bizim de belediyecilik tarafında yapay zekayı nasıl kullanabiliriz? Bunu uygulamamız gerekiyor. Hep söylüyoruz başından beri dijitalleşme… İnanılmaz faydaları var, onun bu taraflarını kullanmalıyız. Bugün alacağımız bu eğitimde de bizler İnegöl Belediyesi olarak yapay zeka uygulamalarını hangi birimimizde, nerede kullanırsak fayda sağlarız bunun üzerine çalışacağız. Tüm müdürlüklerimiz bu konuda düşünsün, fayda çıkarsın istiyoruz. Belediyecilik noktasında neler yapabiliriz bunu hep beraber sorgulayalım. Bu çok değerli bir şey” diye konuştu.