İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 20 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi İnegöl Belediyesi’nin bayram hazırlıklarına dair açıklamalarda bulundu. İnegöl Belediyesi’nin tüm birimleriyle bayrama hazır olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Haftaya Cuma günü, bayramın ilk gününü yaşıyor olacağız. Bu süreçte ramazan ayını da İnegöl olarak dolu dolu yaşıyoruz. İftarlar, teravih programları, mahalle şenlikleri ve ramazanın ruhunu yaşatan kültürel etkinlikler ile şehrimizde coşkulu bir ramazan yaşanıyor. Pazartesi akşamı idrak edeceğimiz Kadir Gecesi ile hafızlarımızı misafir ettiğimiz teravih programlarımız tamamlanmış olacak. Bir yandan da İnegöl Belediyesi olarak bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Bu süreçte ilçe halkımızın herhangi bir aksaklık veya sorun yaşamaması adına tüm birimlerimizle bayrama hazırız” dedi.

4 BİR KOLDAN BAYRAMA HAZIRLIK

Bayram süresince çalışacak birimlerin nöbetçi ve icapçılarını belirlediğini kaydeden Başkan Taban, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğümüz bayram öncesi tertip ve düzen için önlemler alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz rutin çalışmalarının yanı sıra kendi alanında ilave bir dizi çalışma yürütüyor. Diğer taraftan kitaphanelerimiz, müzelerimiz, Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafemiz ile ilgili çalışma gün ve saatlerine ilişkin hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklara ilişkin vatandaşlarımızı da bilgilendirmek istedik” diye konuştu.

BAYRAM ÖNCESİ EV TEMİZLİKLERİ, YAŞLI ZİYARETLERİ, YETİM ÇOCUKLARA BAYRAMLIK VE PEK ÇOK YARDIM FAALİYETİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ramazan ayı faaliyetleri ve bayram öncesi çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, yılın 12 ayında olduğu gibi Ramazan ayında ve bayram öncesi de hayırda yarışmaya devam ediyor. Ramazan’da 1.797 aileye, toplam 7.827 kişiye alışveriş çeklerini ulaştırdık. Bunlardan 665’i Şubat ve Mart ayında düzenli yardım alan aileler. 1132’si ise ramazan özelinde yardım alan aileler. Düzenli olarak sıcak yemek alan yaşlı ve engelli ailelerimizden 46 aile ve 69 kişiye 2.594 öğün yemek yardımı ulaştırıldı. Ramazan süresince ve sonrasında da ulaşmaya devam edecek. Çölyak hastalarına geçtiğimiz yıl gıda kolisi desteği başlatmıştık. Yılda iki kez gıda takviyesi veriliyor. 25 ailemizden 31 çocuğa gıda kolileri teslim edildi. Müdürlüğümüzden personellerimiz bayram öncesi yaşlılarımıza ziyaretler yapacaklar. Yaşlılarımız için Kadir Gecesi özelinde kandil ve bayram paketleri dağıtımı yapılacak. 160 kişilik yetim çocuklar iftarı düzenlendi. 115 çocuk ve annelerine hediye paketler ve gıda kartları teslim edildi. Bir Osmanlı geleneği olan arife çiçeklerimizi de unutmadık. Listelerimiz hazır. Yetim ve ihtiyaç sahibi 200 çocuğumuzun bayram öncesi giyim yardımları da ulaştırılmış olacak. Kızılay ile yaptığımız ortak protokol kapsamında Gazze’de 1000 kişilik iftar yemeği veriyoruz. Ayrıca ramazan sürecinde rutin iş akışımızın içinde 2 aileye medikal ürün (Hasta yatağı, havalı yatak, tekerlekli sandalye vb.) yardımları yapıldı. 13 aileye de muhtelif eşya yardımları ulaştırıldı. Yine bayram öncesi sistemimizde kayıtlı olan 11 yaşlı ailemizin de ev temizliği yapılacak.”

ÇARŞI İÇİNDE 6 SOKAK 16 MART PAZARTESİ GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILIYOR

“Zabıta Müdürlüğümüz bayram sürecinde tertip düzenin sağlanması adına önemli bir rol üstleniyor. Şehir trafiğinden Pazar yerlerine, fırınlardan toplu ulaşıma, denetimlerden gıda hijyeni konularına kadar ekiplerimiz pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Kaldırım işgalleri ile ilgili esnekliğimizi daha önce duyurmuş ve 7 Mart itibariyle başlatmıştık. Esnaflarımıza; her işletme kendi iştigal konusu ile sınırlı kalmak, sadece kendi işyerinin önünde tezgah açmak, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde hareket etmek gibi uyarılarımızı yinelemek istiyorum. Bu esneklikler Bayramın 1. günü itibariyle de sona ermiş olacak. Ayrıca çarşı içinde her yıl olduğu gibi 6 sokağımız; Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak, Hacı Şahin Sokak 16 Mart Pazartesi gününden itibaren araç trafiğine tamamen kapatılacak. Bayramın 1. günü tekrar trafiğe açılacak. Yine çarşı içinde bir tek yön uygulaması olacak; Gençlik Merkezi arka otopark girişi İşletme Sokak (Yapı Kredi Bankası) tarafından olacak, çıkışlar Gençlik Merkezi önünden yapılacak.”

MERKEZDE 571 ARAÇLIK ÜCRETSİZ, 755 ARAÇLIK ÜCRETLİ OTOPARK VAR

“Bayram süresince vatandaşımızın ulaşım ihtiyacının giderilmesi için yeterli sayıda sefer planlaması yapılacak. Sefer saatleri Bursa Kart Mobil Uygulaması üzerinden görülebilecek. Bayram süresince ulaşımın ücretsiz olup olmamasına ilişkin henüz BURULAŞ tarafından karar alınmamış olup, duyurusu ayrıca yapılacaktır. Şehir trafiği ile ilgili vatandaşlarımıza bir dizi hatırlatma ve uyarda bulunmak istiyorum. Özellikle bayram hareketliliğinin arttığı şu günlerde; park yasağı bulunan cadde ve sokaklara, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, yaya kaldırımlarına araçlarımızı park etmeyelim. Bu süreçte gerekli denetimler yetki alanına göre gerek Zabıta Müdürlüğümüz gerekse de Emniyet birimlerince yapılacaktır. Özellikle çarşı bölgesinde ana arterlerimizde çift sıra park yapıldığını görüyoruz. İzleme Değerlendirme Merkezi akıllı kameraları ile bunları tespit ediyor, uyarı ve cezai işlemler uyguluyoruz. Bayram arifelerinde belediyemiz kapalı otoparklarında çok sayıda boş alan varken, vatandaşlarımızın özellikle çarşı bölgesinde uygun olmayan yerlere araçlarını park ettiğini tespit ettik. Buradan tekrar duyurmak isterim ki Belediyemiz kapalı otoparkları ücretsiz olup, vatandaşlarımız araçlarını buralara güvenle park edebilirler. Lütfen trafik kurallarına uyalım, araçlarımızı uygun yerlere park edelim. Merkezde 3 noktada 571 araçlık ücretsiz otoparkımız var. Yine merkezi lokasyonlarda 6 noktada 755 araçlık ücretli otopark var. Yine çarşı bölgesine yakın lokasyonlarda Yenice ve Sinanbey Mahallelerimizde ücretsiz otoparklarımız mevcut. Buraları kullanalım.”

BAYRAM ÖNCESİ AÇIK OLACAK PAZAR YERLERİ

“Bayram öncesi Merpa pazarında bir ilave uygulamamız olacak. 16 Mart 2026 Pazartesi günü; Pazartesi pazarı kendi yerinde açık olacak. 17 Mart 2026 Salı günü; Alanyurt Salı pazarı kendi yerinde açık olacak. 18 Mart 2026 Çarşamba günü; Huzur Mahallesi semt pazarı, Alanyurt köy içi semt pazarı ve Kurşunlu semt pazarı kendi yerlerinde açık olacak. 18-19 Mart Çarşamba ve Perşembe günleri de Mer-Pa kapalı pazarı 2 gün boyunca kendi yerinde açık olacak. Bayram süresince 3 gün boyunca tüm pazarlarımız kapalı olacak.”

BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ DÜZENLENDİ

“Erkek berberleri normalde Pazar, bayan kuaförleri de Salı günleri kapalı. Ancak bayram sürecinde erkek berberleri 8-15 Mart Pazar günleri, bayan kuaförleri de 10-17 Mart Salı günleri açık olacak. Kapanış saatlerini ise 14 Mart - 19 Mart (Arife Dahil) bayrama kadar serbest olarak düzenliyoruz.”

NÖBETÇİ FIRINLAR DAHA SONRA BELİRLENECEK

“Bayram süresince hizmet verecek fırınlar İnegöl Ticaret Odası ve Fırıncılar Kooperatifi tarafından belirlenecek. Daha sonra duyuruları yapılacak. Bayram öncesi ve bayram süresince Zabıta denetimlerimiz 7/24 esası ile devam edecek. Yeterli sayıda nöbetçi ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun olarak ilgi gösterdikleri sektörlerde gerekli denetim faaliyetleri yürütülecektir.”

VATANDAŞLARA TEMİZLİK ÇAĞRISI

“Bayram temizliği bizim kültürümüzde var. Biz de İnegöl Belediyesi olarak şehrimizin bayrama çiçek gibi girmesi için rutin çalışmalarımızın yanında bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ramazan ayı ve bayram sürecinde; ana arterlerde bulunan konteynerlerin yıkanması, parkların genel temizliği, camilerin etraflarının temizlenmesi, BUSKİ çalışmalarının bittiği yerlerde ana caddelerin yıkanması, bayram ziyaretleri öncesi mezarlıklarımızın etrafının temizlenmesi, çarşı merkezinin temizlenmesi ve alt ve üst geçitlerin temizlenmesi gibi çalışmalar yapıyorlar. Bu vesileyle temizlik hususunda birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Temizlemek bizim görevimiz, kirletmemek ise vatandaşlarımızın. Bizler her ne kadar ekiplerimizde sahada olsak da vatandaşlarımız da; işyeri önlerini temiz tutarak, akşamları park ve açık alanda iftar yaptıktan sonra alanı buldukları gibi temiz bırakarak, çevreyi kirletmeyerek bizlere destek olmalılar. Özellikle bayram sürecinde bizler çöp ve geri dönüşüm seferlerini arttıracağız ancak ürün sevkiyatları artan esnafımız çıkardığı geri dönüşüm kutularını hacim kaplaması adına katlayarak konteynerlere atarsa bizlere yardımcı olmuş olur.”

BAYRAM ÖNCESİ MEZARLIKLARDA ÇİÇEK DAĞITIMLARI OLACAK

“Park Bahçeler Müdürlüğümüz önceki yıllarda olduğu gibi yine bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımız için belirli sayıda çiçek dağıtımları yapacak.”

KİTAPHANELER VE MÜZELERİN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

“İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphaneleri arife günü 16.00’a kadar açık olacak. Bayramda ise 3 gün kapalı olacak. Müzelerimiz de arife günü 13.00’a kadar açık olacak. Bayramda ilk 2 gün kapalı, 3’üncü günü açık olacak.