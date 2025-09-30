İnegöl Belediyesi’nin garantörlüğünde, Pera Mimari tarafından yürütülen proje, toplamda 153 dönümlük bir alanı kapsıyor. Çalışmalar tamamlandığında, İnegöl’ün yeni cazibe merkezi olacak bu dönüşüm kapsamında mevcut 130 blok ve 842 konut ile 5 iş yerinin yerine 44 blokta yaklaşık 2 bin bağımsız birim inşa edilecek. Proje; sosyal donatı alanları, çevreci uygulamalar, modern mimari ve güvenli yapılarıyla kente değer katacak yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

COŞKULU TÖRENLE TEMELİ ATILDI

Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 15 bin m2 alanı kapsayan birinci etabının temel atma töreni Pazartesi günü 14.00’da gerçekleştirildi. İnegöl ve Bursa protokolünün katıldığı törende hak sahipleri başta olmak üzere bölgedeki vatandaşlar da hazır bulundu. Coşkulu törende kısa bir selamlama konuşması yapan Turgutalp Mahallesi Muhtarı Beşir Alıç, “Güzel bir günde bir aradayız. Bu çalışma 2024 yılında başladı. O zamandan beri çok şey söylendi ama bugün güzel bir proje çıktı ortaya. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞÜKÜR BU GÜNLERİ GÖRDÜK”

35 yıllık mahalle sakini Mehmet Başarır ve eşi Fatma Başarır da temel atma töreninde kürsüye gelerek duygularını ifade ettiler. Mehmet Başarır, “Şükür bu günlere geldik, bugünleri yaşıyoruz. 35-40 yıl önce de buna benzer günler yaşadık. Rahmetli Özal’ın teşvikiyle, kurmuş olduğu kooperatiflerle ev sahibi olduk, bu evlerde yaşadık. İyi kötü günlerimiz oldu. Fakat Türkiye’deki deprem riski ve zamanla evlerimizin ömrünü tamamlamış olması bu kentsel dönüşümü zorunlu hale getirdi. Biz de bundan faydalanan bir aileyiz. Şanslı bir aileyiz. Şükür bu günleri gördük. Devamının da geleceğine inanıyorum. Bu evlerde hayatımızın baharını yaşadık, yapılacak evlerde de ikinci baharımızı yaşayacağız inşallah” diye konuştu.

“BU PROJE ŞEHRİMİZE KARŞI DUYDUĞUMUZ SORUMLULUĞUN BAŞLANGICIDIR”

Projenin yüklenici firması Pera Mimari Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahin’de törende bir konuşma yaptı. Bu tarihi günde, bu tarihi adımı hep birlikte atmanın onuru ve gururunu yaşadığını kaydeden Şahin, “Pera Mimari kurulduğu ilk günden itibaren hayata geçirdiği projelerle hayat standartlarını yükseltmeyi kendine ilke edinmiştir. Bu ilkeyle kentsel dönüşüme de sadece yapıları değil şehri dönüştürmek olarak yaklaşmış ve bu vizyonu Pera Taksim projesiyle gerçeğe dönüştürmüştür. Bugün temelini attığımız bu proje bizim için yalnızca bir iş değil, şehrimize karşı duyduğumuz sorumluluğun ve uzun zamandır kurduğumuz bir hayalin başlangıcıdır. Belediyemiz öncülüğünde, siz değerli kat maliklerinin ortak iradesiyle yürüyen bu kentsel dönüşüm projesinin bir parçası olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu attığımız temel; güvenli bir yaşamın, sosyal bir geleceğin ve yeni İnegöl’ün ilk adımıdır. Bu projede emeği geçen başta Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurumlarına, çalışma arkadaşlarıma ve bizlere en büyük desteği veren hak sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İNEGÖL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN

Temel atma töreninde kürsüye gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise şehrin kentsel dönüşüm serüveni ve temeli atılan projeye ilişkin bilgiler paylaştı. “Bugün şehrimiz için çok önemli bir gün” diyen Başkan Taban, şöyle konuştu: “Çok heyecanlıyız. Kentsel dönüşüm ülkemizin pek çok yerinde yapılıyor ama İnegöl adına bir ilk olacak. 153 dönümlük bir alanda dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bir Belediye Başkanı için en kolayı nedir? Suya sabuna dokunmazsınız, herkes evlerinde yaşamaya devam eder. Kimsenin bir tepkisi, sitemi olmaz. Dolayısıyla kentsel dönüşüme de ihtiyaç olmaz. Ama biz AK Parti olarak, İnegöl Belediyesi olarak böyle düşünmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda şehirlerimizi daha dirençli kılmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaların ön hazırlığını geçen dönem tamamladık. Bursa bölgesinde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini Bakanlığa ilk sunan belediye olduk.”

DAHA DİRENÇLİ VE SAĞLAM YAPILAR OLUŞACAK

“Dersimize çalıştık. İnegöl’ümüzde 47 bin dolayında yapı mevcut. Bunun da yaklaşık 13 bin tanesi 2000 öncesi yapılardan oluşuyor. Biliyorsunuz 1999 yılında yaşadığımız bir deprem var. O tarihten sonra da yeni yönetmelikler yayınlandı ve daha güçlü yapılar yapılması sağlandı. Dolayısıyla 2000’i bir milat olarak alıyoruz ve öncesi yapıları daha riskli olarak görüyoruz. Burada dönüşüm yapılan alanda da 40 yıllık bir hikaye var. Dolayısıyla daha dirençli ve sağlam yapıları oluşturmak için bugün bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz.”

İNEGÖL’ÜN EN CAZİBELİ YERİ OLACAK

“Burada yerinde dönüşüm yapılacak. 153 dönüm üzerinde, mevcudu yerinde koruyarak inşa etmiş olacağız. Tabi ki birtakım zorluklar var. Evlerimizden bir süre uzak kalacağız. Devletimiz de burada kira destekleri veriyor. Dolayısıyla aslında burada kaybedeni olmayan bir dönüşümü yapıyoruz. Burada mevcutta 130 blokta 842 konut ve 5 işyeri bulunuyordu. Şimdi 130 blok yerine 44 yeni blok yapılacak. Bölgede 3, 4 ve 5 katlı yapılar vardı. Yeni projede zemin artı 5 katlı şekilde tüm yapılar hayat bulacak. Aslında bir bina da değil, bir yaşam alanı yapıyoruz. İçerisinde günü karşılayacak ticari anlamda da canlılık katacak modern konut ve işyerleriyle yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve çeşitli donatılarla bölgeye değer katacak bir proje. Şu iddiada kolaylıkla bulunabilirim, İnegöl’ün en cazibeli yeri olacak.”

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

“Akıllı şehir uygulamaları kapsamında da burada uygulamalarımız olacak. Yeşil dostu bir proje olması adına da çatılarda güneş enerji sistemi uygulanacak ve ortak aydınlatmalar buralardan karşılanacak. Biz bu işin arkasındayız, garantörüyüz. Allah’ın izniyle bu anahtarları teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız da şu anki yapılarından çok daha kıymetlenmiş, değerlenmiş bir yapıya geçecekler.”

ZEMİN İYİLEŞTİRMESİNE AKADEMİK DESTEK

“Zemin iyileştirme çalışmaların burada Hacettepe Üniversitesini sürece dahil ettik. Ben kıymetli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Zemin iyileştirmeler gerçekleştirildi. Jet-Grout dediğimiz 15 metre uzunluğunda 4095 adet kazık uygulaması yapıldı.”

7 ETAP ARDI ARDINA BAŞLAYIP TAMAMLANACAK

“Bugün birinci etabın temelini atıyoruz. Bu bir zincir şeklinde devam edecek. Zaman zaman spekülatif söylemler de oluyor. Acaba durdu mu? Devam etmiyor mu gibi. Başladığımızdan bugüne planlandığı şekilde geldik. Burada geride kaldığımız bir durum yok. Sadece binaların boşaltılma sürecinde vatandaşlara verilen teknik süreler aşılabiliyor. Kiralık konut bulmak zor olabiliyor. Bunlarla geçen zamanlar olabiliyor. Yine ikinci ve üçüncü etaplar için hazırlıklarımız başladı. Tahliyeler tamamlandı, bina söküm çalışmaları tamamlandı. Ekim ayında yıkımları yapılacak. 7 etapta proje tamamlanacak. Bir etap tamamlanırken diğerinde süreç başlamış olacak, arka arkaya tamamlanacak.”

TEMELİ ATILAN BİRİNCİ ETAPTA NELER YER ALIYOR

“Temelini attığımız ilk etapta 15 bin metrekarelik alanda 7 blokta 39 farklı tipten oluşan 291 daire yer alacak. Bu alan aynı zamanda nitelikli sosyal alanlara da sahip olacak. 255 kapalı ve 27 açık olmak üzere toplamda 282 araçlık otopark, çeşitli büyüklüklerde 36 ticari ünite, 2.618 m2 yeşil alan, fitness salonu, çocuk oyun alanı, kapalı yüzme havuzu, hamam ve sauna, elektrikli araç şarj istasyonu gibi sosyal alanlar bulunacak.”

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA DA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

“Kentsel dönüşüm noktasında farklı bölgelerde de çalışmalarımız var. Alanyurt bölgesinde bir ofis oluşturuldu. Hem sanayi hem konut alanlarında dönüşüm noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

BURADA OTURACAK HAK SAHİPLERİMİZ ÇOK ŞANSLI

Başkan Taban’ın ardından AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman kürsüye geldi. Rahmeti ve bereketi bol bir günde hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini hatırlatan Salman, “Tekel evleri olarak tabir edilen bu binaların ilk yapıldığı dönemleri de hatırlıyorum. İnegöl’ün 40-50 bin civarında nüfusu olan zamanlardı. Şehrin de görece dışında diyebileceğimiz noktada bu konutlar o gün için yapılmıştı. Tabi anılar, hatıralar çok kıymetli ama insan hayatı çok daha kıymetli. İnşallah yeni binalarımızda da çok daha güzel hatıralar biriktirilecek. Bu proje için hem Belediye Başkanımız hem yüklenici firmamız özenle çalıştı. İnegöl için çok önemli, vizyon bir proje olarak hayata geçmesi adına çok emek sarf edildi. Burada oturacak hak sahiplerimiz gerçekten çok şanslı. Bu alan İnegöl’ümüzün en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Bu sinerji farklı alanlarda da yeni kentsel dönüşümlere fırsatlar oluşturacak” dedi.

DÖNÜŞÜMLERİN MUTLAKA BAŞARILMASI GEREKİYOR

Deprem gerçeğine de dikkat çeken Salman, “Deprem denen bir gerçek var. Çok büyük bir deprem yaşadık, halen yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla tabi ki malımız mülkümüz de önemli ama insan hayatı hepsinden önemli. Dolayısıyla artık ekonomik ömrünü tamamlamış konutların bir şekilde yenilenmesi gerekiyordu. Kolay bir şey değil. Ama mutlaka bunların da başarılması gerekiyor” diye konuştu.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Eren Arslan da “İnsanımızın canının güvenliği çok kıymetli. İnegöl’de çok kadim bir şehir. Asırlardır yerleşimin olduğu, şehirleşmenin sürdüğü, büyümeye devam eden bir şehir. Atalarımız da bize bir öğüt vermiş, demişler ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Burada inşallah insanlarımızı, halkımızı güzel günlerde, güzel binalarda yaşatarak devletimizi de sonsuza kadar yaşatacağız inşallah. Burada belediyemizin verdiği ehemmiyet, yüklenici firmamızın işi sahiplenişi, hak sahiplerinin desteği işi kolaylaştırmış oldu. İnegöl’ümüzde dönüşüm yapılacak daha çok fazla alan var. İnşallah bu güzel örnekle başlayarak sonunu da en güzel şekilde getiririz. Hayırlı bereketli olsun” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin temeli atıldı.