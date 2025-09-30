İlçe yönetimi yaptığı açıklamada, “İl düzeyindeki idari anlayış, emeği ve liyakati gölgeleyen, davanın ruhunu zedeleyen yaklaşımlar sergilemiştir” diyerek istifa ettiklerini duyurdu.

Zafer Partisi İnegöl İlçe yönetimi tarafında yapılan yazılı açıklamada, “Kıymetli dava arkadaşlarımız ve aziz İnegöl halkı, bu topraklarda her adımımızı hak, emek ve liyakat üzerine inşa ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana tek amacımız; Türk milletinin onurunu ve ülkemizin bağımsızlığını savunmak, sözde değil özde vatansever bir siyaset ortaya koymaktı. Ne var ki; İl düzeyindeki idari anlayış, emeği ve liyakati gölgeleyen, davanın ruhunu zedeleyen yaklaşımlar sergilemiştir. Bizler, kişisel hırsların gölgesine girmeyi değil; hakikatin ışığında dimdik yürümeyi tercih ederiz. Bu sebeple; Zafer Partisi İnegöl İlçe Yönetimi olarak, onurumuzla ve bütün yönetim kurulumuzla birlikte görevimizden istifa ediyoruz. Bilinmelidir ki; bizim için makamlar değil, milletimizin geleceği ve çocuklarımızın yarını esastır. Hiçbir baskı, hiçbir menfaat; hak ve liyakat sevdasının önüne geçemez. Bu bir veda değil; daha adil, daha şeffaf ve daha liyakatli bir mücadelenin yeniden başlangıcıdır. Türk milletinin vicdanı, günü geldiğinde hakikatin yanında duranları unutmayacaktır. Kamuoyuna ve dava arkadaşlarımıza saygıyla duyurulur.”

