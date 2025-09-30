Olay, cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı’nda devriye gezen İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin içinde baygın halde yatan sürücü Suat A.’yı fark etti.

Duruma kayıtsız kalmayan ekipler, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sürücüyü araçtan çıkararak zabıta aracına aldı. Sirenler eşliğinde hızla İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan sürücünün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Acil serviste yapılan müdahaleler sonucu Suat A.’nın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Zabıta ekiplerinin duyarlı ve hızlı davranışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.