İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), gerçeği aratmayan bir deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikat, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü öncesi gerçekleştirilerek deprem konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Senaryoya göre, İnegöl merkez üssü olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İNDAK, 140 kişilik ekibiyle acil destek talebi üzerine harekete geçti. İNDAK, belediye ve sağlık ekipleri ile iş birliği yaparak enkaz altında arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Deprem sonrası yıkım çalışmaları başlamadan önce enkaza yerleştirilen cansız mankenler, gerçekçi bir senaryo çerçevesinde kurtarıldı.

Tatbikatı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İNDAK Başkanı Ömer Gürkan da yakından takip etti. Başkan Taban, tatbikatın deprem konusunda profesyonel ekiplerin önemini vurguladığını belirtti. Ayrıca, geçmişte yaşanan Kahramanmaraş depremi hatırlatılarak, İNDAK'ın başarılı çalışmaları ve devlet tarafından ödüllendirilmeleri hakkında bilgi verildi. Başkan Taban, daha fazla profesyonele ihtiyaç olduğunun altını çizerek, İNDAK'ın sivil bir hareket olduğunu ve bu tür çalışmalarla kentsel dönüşüm ve afet yönetimi alanlarında katkı sunduklarını ifade etti.

Tatbikatta görev alan İNDAK ekibinin, gönüllü olarak afet müdahale çalışmalarına katıldığı ve Kahramanmaraş depreminde üstün gayret göstererek devlet tarafından onurlandırıldığı belirtildi. Ayrıca, İNDAK'ın yangın gibi farklı afetlerde de destek verdiği ve Afet Yönetim Merkezi'ne taşınması planlarının olduğu da vurgulandı.