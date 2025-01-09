Bu başarı, Türkiye’de belediye statüsünde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

İnegöl Belediyesi, çevre dostu şehircilik anlayışını bir adım öteye taşıyarak Türkiye’nin yeşil bina sertifikasyon sistemi olan YES-TR Sertifikasını almayı başardı. İnegöl’ün Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde yer alan yeni hizmet binasının; enerji verimliliği, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde tasarlandığını ve yönetildiğini gösteren bu belge, aynı zamanda Türkiye’de belediye statüsünde ilk ve tek olarak kayıtlara geçti.

YES-TR SERTİFİKASI NEDİR?

Bina ve yerleşimlerin çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir mimariyi teşvik etmek için geliştirilmiş ulusal bir yeşil bina sertifikasyon sistemi olan YES-TR (Yeşil Bina Sertifikası-Türkiye), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu sistem binaların enerji ve su tüketimini azaltma, karbon salınımını minimize etme, doğal kaynakları verimli kullanma gibi kriterlere uygun olup olmadığını değerlendirir.

İNEGÖL BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ ÖZELLİKLERİ

İnegöl Belediyesi’nin şehrin merkezinde hayata geçirdiği Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesiyle birlikte hayat bulan Belediye Hizmet Binası, pek çok özelliği ile yeni nesil anlayışı destekler nitelikte. Binanın tüm donanımı günümüz teknolojileri ile donatılmış ve aynı zamanda yeşil bina sertifikasını da destekleyen çevre duyarlılığı ile enerji tasarrufunu ön planda tutacak şekilde planlanıp hayata geçirildi. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Hizmet Binasının YES-TR Sertifikasına layık görülmesi, kurumun çevre politikalarının da somut bir yansıması olarak gerçekleşti. Bu süreçte bina içerisinde; enerji tasarrufu sağlamak amacıyla LED aydınlatmalar kullanıldı, doğal ışık ve havalandırmayı artırmak için bina tasarımında yenilikçi çözümler uygulandı, yağmur suyu toplama ve yeniden kullanım sistemleri hayata geçirildi, geri dönüştürülebilir malzemeler öncelikli olarak kullanıldı ve binanın karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelindi.

İNEGÖL BELEDİYESİ TÜM KRİTERLERİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ

YES-TR sertifikası almak isteyen yapıların da belirli kriterleri karşılaması ve başvuru sürecinde ilgili uzmanlar tarafından denetlenmesi gerekiyor. Yönetmelik kapsamında enerji performansı ölçümlerinde enerji verimliliği ön planda tutulur ve yenilenebilir enerji kullanımına teşvik edilir. Su yönetiminde ise suyun etkin kullanımı ve geri dönüşüm sistemlerinin kurulması şarttır. Malzeme seçiminde çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılır. İç mekân kalitesi olarak da insan sağlığına uygun bir iç mekân ortamı sağlanır. İnegöl Belediyesi, YES-TR sürecinde alanında uzman danışmanlar ve mühendisler ile çalışarak tüm kriterleri başarıyla yerine getirmeyi başardı. Bu sertifika, kurumun hem doğaya olan saygısının bir simgesi hem de vatandaşlara daha sürdürülebilir bir gelecek sunma taahhüdünün göstergesi oldu.

“ÖRNEK BİR KURUM OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

YES-TR Sertifikasının İnegöl Belediyesi’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda attığı bir adım olmanın ötesinde, doğayla uyumlu bir şehircilik modeline geçişin de önemli bir sembolü olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Bundan sonraki süreçte de çevreci projelerle örnek bir kurum olmaya devam edeceğiz. Türkiye’de ilk olarak belediyecilik kapsamında binamıza kazandırdığımız YES-TR sertifikasını alarak çevreye duyarlı bir şehircilik anlayışını benimsememizin ödüllendirildiğini görmekten gurur duyduk. Amacımız İnegöl’ü geleceğe daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve yeşil bir şehir olarak taşımaktır. İnegöl Belediyesi olarak çevreye duyarlı projelere öncülük etmeye devam ederek vatandaşlarımızın da katkısıyla daha yaşanabilir bir İnegöl inşa etmeyi hedefliyoruz. YES-TR Sertifikasının kurumumuza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.