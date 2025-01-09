CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'de yaptığı açıklamada ''Büyük sürprizlerimiz olacak'' diyerek saat 15.00'i işaret etmişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreninde konuşan Özel'in sürprizi ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Sürprizi, iktidara "kırmızı kart" göstermek olan Özel, ''31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. 14 bin 500 lirayla, asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. O zaman söylediğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz. İktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Emeklileri, asgari ücretlileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in kırmızı kart sürprizine tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyürken, komedyen Şahan Gökbakar'ın ise Özgür Özel'i tiye alan paylaşımı güne damga vurdu. Gökbakar x sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Özgür Özel'in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum" dedi.