İnegöl Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan ve altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü bu hafta 2 mahallede 3 farklı bölgede 3 etap şeklinde asfalt programını hazırladı. Toplamda 670 metre uzunluğunda sokakların asfalt kaplaması yapılıyor.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Cuma gününe kadar tamamlanacak çalışmaların ilk durağı Süleymaniye Mahallesi Dündar Sokak oldu. Burada devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sonrası asfalt uygulamalarına ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, şöyle konuştu:

65 ARAÇLIK OTOPARK VE 4 SOKAKTA ASFALT KAPLAMASI YAPILIYOR

“Süleymaniye Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarını incelemek üzere sahadayız. Burayla birlikte aslında 2 ayrı mahallemizde 3 etaplı şekilde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde iyileştirmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Yapılan çalışmalardan bahsetmek gerekirse; birinci etapta Süleymaniye Mahallemizde Dündar Sokak ve çevresinde toplam 4 sokağımızda asfalt kaplama çalışması yapıyoruz. 10 gün önce burada otopark uygulaması ve cami etrafında tretuvar yapımı çalışması gerçekleştirdik. Atıl haldeki alanda 65 araçlık düzenli otopark oluşturduk. Yine sokak üzerinde yolda kalan direkler vardı, UEDAŞ ile görüşerek kaldırıldı. Bugün de asfalt kaplamasını yapıyoruz. Alanda 315 metre uzunluğunda sokak asfaltlanıyor. Bölgede yapılan çalışmanın tamamının maliyeti 3 milyon 100 bin TL.”

SÜLEYMANİYE MAHALLESİNDE 2 BÖLGEDE ÇALIŞMA

“İkinci etapta yine Süleymaniye Mahallemizin başka bir bölgesinde çalışmalar olacak. Yarın itibariyle ekiplerimiz karşı adada çalışmalarını sürdürecek. Şehit Er Arif Karşı Sokak, Pembegül ve Farabi Sokakları arasında kalan bölgede; çamlık, 63 araçlık otopark ve çocuk parkı bulunan bir alan var. Bu alan etrafında yeni açılan, ham yol şeklindeki yolların asfalt kaplamasını yapıyoruz. Toplamda 215 metrelik bir yol kaplaması yapılacak. Bu çalışmanın maliyeti de 625 bin TL.”

ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİNDE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI

“Üçüncü etap asfalt uygulamamız da Ertuğrulgazi Mahallemizde olacak. Burada Ulupınar Sokakta yolumuz normalde yaklaşık 20 metre genişlikte. Ancak şu an halihazırda kullanılan genişlik 10 metre. Kalan kısım ise ham yol şeklinde. Burada yapacağımız çalışmayla tretuvar payı bırakıldıktan sonra yolun 7 metrelik kısmının da asfalt kaplamasını yapacağız. Toplamda 140 metre uzunluğundaki sokağımızın genişliğini 17 metreye çıkarmış olacağız. Burada da 240 ton asfalt kullanacağımız çalışmanın maliyeti 410 bin TL.”

VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN

“Tüm bu çalışmalar bugün başlayıp Cuma gününe kadar tamamlanacak. Hedefimiz; bir aksilik olmaz, hava şartları da el verirse Cuma günü mesai bitimine kadar 3 mahallemizde çalışmaları tamamlamış olmak. Bugün ilk çalışma alanımızda incelemelerde bulunup kamuoyunu da yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgilendirmek istedik. Tüm mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”