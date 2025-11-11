2021 yılında yapılan bir düzenlemeyle, kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulmuş ve özellikle dar gelirli küçük esnafa nefes aldırmıştı.

2025 takvim yılı için basit usulde vergi sınırı, yıllık alım tutarı 990.000 TL ve yıllık satış tutarı 1.580.000 TL olarak belirlenmişti. Bu sınırlar içinde faaliyet gösteren esnaf gelir vergisine tabi olmayıp basit usulde vergilendiriliyordu.

1 Ocak’tan itibaren, büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde; emtia üretip satanlar, inşaat işleriyle uğraşanlar, motorlu taşıt bakım ve onarımını yapanlar, lokanta ve restoran işletmeleri, eğlence ve istirahat yerlerini işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar doğrudan gerçek usulde vergilendirilecek.

Türkiye'nin haberine göre, bu uygulama esnafa defter tutma, KDV mükellefi olma ve fatura düzenleme gibi yeni yükümlülükler getirecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken’e göre, yeni düzenlemeden 300 bin esnaf etkilenirken, muhalefete göre bu sayı yaklaşık 500 bine ulaşıyor. Bu durum, çok sayıda esnafın kepenk kapatma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

Büyükşehirlerde uygulamaya girecek yeni vergi sistemi meselesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde de gündeme geldi. Muhalefetin yanı sıra, MHP de özellikle küçük esnafın olumsuz etkileneceğini belirterek bu konuda yeni bir adım atılmasını istedi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, “Gerçek usule geçişin küçük esnafımız başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlarımıza ek yükler getireceği düşünülmektedir. Yaşanacak mağduriyetin göz önünde bulundurularak bu durumun yeniden değerlendirilmesi büyük bir beklentimizdir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise otomatik olarak basit usulden gerçek usule geçilmeyeceğini, belli kriterlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Birtakım maliyetlerden bahsedildi. Bu maliyetleri minimize etmek için her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız çünkü biz yardımcı olmak istiyoruz, hiçbir şekilde yüklerini artırmak istemiyoruz.”