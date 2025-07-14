Belediye bünyesindeki Ar-Ge Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen yeni proje kapsamında, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve bakanlıkların destek programları başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki tüm hibe ve proje çağrıları işletmeler adına takip edilecek. Böylece şehrin ekonomik büyümesi, üretim kapasitesinin artışı, yeni yatırımların teşvik edilmesi ve istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İşletmeler, yazım sürecinden başvuruya kadar tüm süreçlerde Ar-Ge Müdürlüğü’nden destek alabilecek. Güncel hibe çağrıları hakkında bilgi almak isteyen firmalar iletişim bilgilerini paylaşarak doğrudan bilgilendirilecek. Avrupa Birliği Proje Destekleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve bakanlık destek çağrıları gibi birçok konuda firmalar, İnegöl Belediyesi aracılığıyla gelişmeleri yakından takip edebilecek.

Proje fikri olan veya hibe başvurusu yapmak isteyen tüm firmaların form doldurması gerekiyor. Detaylı bilgi ve başvuru için https://hizmetkapisi.inegol.bel.tr/web-ticket.html?tscf=22 adresi ve ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden Ar-Ge Müdürlüğü ile iletişime geçilebiliyor.