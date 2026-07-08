Yazılı bir açıklama yapan Balakuş, Fevziye ve çevresindeki kırsal mahallelerin uzun yıllardır bölgedeki doğal su kaynaklarından faydalandığını belirterek, su kaynaklarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

"Vatandaşların kaygıları dikkate alınmalı"

Sondaj projesinin yalnızca ekonomik bir yatırım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Balakuş, çevresel ve toplumsal etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Bölge halkından gelen endişelere dikkat çeken Balakuş, yapılacak çalışmaların içme suyu kaynaklarında azalmaya veya farklı olumsuzluklara neden olabileceği yönünde kaygılar bulunduğunu belirtti.

"Su kaynaklarımız geleceğimizdir"

İklim değişikliği ve kuraklık tehdidinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini ifade eden Balakuş, mevcut su rezervlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Balakuş açıklamasında, "Bugün dünyanın en önemli gündemlerinden biri su kaynaklarının korunmasıdır. Kuraklık ve iklim değişikliğinin etkilerinin arttığı bir dönemde mevcut su rezervlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Yetkililere çağrı

Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat Balakuş, ilgili kurumlara da çağrıda bulunarak, proje ile ilgili tüm süreçlerin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Balakuş, "İçme suyu kaynaklarımızı tehlikeye atabilecek hiçbir projeye gerekli incelemeler yapılmadan onay verilmemelidir. Bölge halkının kaygıları dikkate alınmalı, doğal kaynaklarımızın korunması öncelikli olmalıdır" dedi.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Balakuş, "İnegöl'ün suyu, toprağı ve doğal zenginlikleri hepimizin ortak değeridir. Vatandaşlarımızın yanında olmaya ve çevremizi korumaya yönelik her türlü girişimin destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.