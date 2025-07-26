Yangınlara karşı yürütülen söndürme çalışmalarında ekiplerin yoğun çabası dikkat çekerken, bölgedeki birçok yerel yönetim ve kurum da desteklerini sürdürüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımda, “Bursa’da çıkan orman yangınlarında havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. İnegöl olarak biz de destek veriyoruz. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun.” ifadelerine yer verildi.