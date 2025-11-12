Teknolojiye yaptığı yatırımlar ve dijital dönüşüme verdiği önemle öne çıkan İnegöl Belediyesi, bu alandaki öncü çalışmalarıyla iki ödül birden kazandı. Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en saygın etkinliklerinden biri olan Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni’nde, İnegöl Belediyesi iki farklı kategoride büyük bir başarıya imza attı. Bilişim sektörünün çeyrek asırlık buluşması olan Bilişim Zirvesi 25’in finalinde düzenlenen törende, “Teknoloji Kaptanları Ödülleri” sahiplerini bulurken İnegöl Belediyesi, dijital alandaki örnek projeleriyle iki ödülün sahibi oldu.

2 ÖZEL UYGULAMAYA 2 ÖZEL ÖDÜL

Sektör profesyonellerinin takip ettiği ödül töreninde jüri üyelerinin değerlendirmeleri ve web sitesi üzerinden yapılan oylamalar sonucunda, İnegöl Belediyesi dereceye girerek adından söz ettirdi. İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Afet Çantası” ve “İnfogöl” projeleri, Türkiye genelinde örnek gösterildi. İnegöl Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde “Afet Çantası – Afet Bilgi ve Yönetim Uygulaması” ile ve Maliyet İyileştirme Projesi kategorisinde ise “İnfogöl – Dijital Belediye Asistanı” projeleriyle ödüle layık görüldü.

“ALINAN ÖDÜLLER DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONUMUZUN BİR YANSIMASIDIR”

Elde edilen bu başarıya ilişkin açıklamada bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Teknolojiyi insanın hizmetine sunan, sosyal fayda üreten ve kaynaklarını verimli kullanan projeler geliştirmek bizim önceliğimiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren adımlarımızı buna göre planladık ve uyguladık. İşin neticesinde bugün alınan ödüller, bizim gözümüzde doğru planlama ve uygulamaların meyvesi. Bu ödüller, ekiplerimizin özverili çalışmalarının ve dijital dönüşüm vizyonumuzun bir yansımasıdır. İnegöl’ü akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.