İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları yıllık faaliyet programında yer alan Niğde Aladağ zirve faaliyetini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Mihmandar Antrenörü Bülent Aktaş liderliğinde yapılan tırmanışta 24 saatte 2 zirve faaliyeti yapılarak önemli bir başarı elde edildi.

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı yıllık faaliyet programında yer alan Niğde ili Aladağ zirve faaliyeti kapsamında Cumartesi sabahı Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Sarı Mehmetler kamp alanına ulaşan ekip, çadırları kurduktan sonra 4 saatlik faaliyet olan Kaletepe zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Kaletepe zirvesine çıkıp kampa dönen İnegöllü dağcılar, dinlenme süresinin ardından gece 04.00’da Eznevit zirvesine batı kulvarından dik ve zor bir rotada tırmanış yaparak zirveye ulaştılar. Tüm ekibin eksiksiz tamamladığı zirve yolculuğunda dönüş ise farklı rotadan 3 saatlik Çarşak inişiyle gerçekleşti. Başarı ile kampa dönen ekip, 24 saatte 2 zirveye İnegöl Belediyespor flaması açmayı başardı.