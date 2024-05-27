Biga TSO'da gerçekleştirilen toplantıya, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Başarır, 2 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Ali Aydın ve komite üyeleri, İnegöl TSO Genel Sekreteri Ali Cengiz Gültekin, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Genel Sekreteri Erhan Bilican ve MODEF Fuarcılık Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Bilal Peker katılım sağladı.

Toplantıda söz hakkı alan Biga TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Başarır, bölgesel kalkınma ve mobilya sektöründeki iş birliğinin önemine dikkat çekerek "İnegöl mobilyacılık sektöründe Türkiye'nin ve dünyanın lider merkezlerinden biridir. Biga ise e-ticaret altyapısı ve lojistik imkanları ile öne çıkan bir bölgemiz. İki bölgenin tecrübelerini ve imkanlarını bir araya getirerek, Biga'yı mobilya sektöründe önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

E-ticaret yoluyla mobilya satışlarının artması için üyelerine yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmeti sunmayı planladıklarını söyleyen Komite Başkanı Ali Aydın ise yurt dışı pazar araştırmaları ve fuar katılımları gibi konularda da iş birliği yapacaklarını belirtti.

Ayrıca toplantıda İnegöl'de yapılan mobilya fuarlarına Biga'dan da katılımın olması ve iki bölge arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atılması kararı verildi.

Biga ve İnegöl'ün mobilya sektöründeki iş birliği, bölgenin kalkınmasına ve mobilya sektöründe Türkiye'nin küresel pazar payının artmasına katkıda bulunması bekleniyor.