ULAŞIMA ZAM

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından yapılan zamlı tarife, 7 Temmuz itibariyle geçerli oldu. Tarifeye göre, BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler yeniden belirlendi. Yapılan yeni zam ile birlikte 26 lira olan tam bilet fiyatı 35 lira olurken, 6,5 lira olan öğrenci bilet fiyatı ise 8,5 liraya çıktı.

BURSA TERMİNAL ÜCRETİ 185 TL OLDU

İnegöl’den Bursa merkeze ya da Kestel ilçesine seyahat eden vatandaşlar için yeni ücret tarifesi açıklandı. Güncellenen tarifeye göre İnegöl-Bursa terminal arası tam bilet ücreti 185 TL oldu. İndirimli tarife 165 TL olarak belirlenirken, öğrenciler 95 TL ödeyecek. Mezun olup öğrenci statüsünde olmayan kişiler ise bu hatta 130 TL ödeme yapacak.

İNEGÖL–KESTEL HATTI 135 TL’YE YÜKSELDİ

İnegöl-Kestel arası ulaşım da zam geldi Tam bilet ücreti 135 TL’ye, İndirimli bilet fiyatı 120 TL’ye, öğrenci bilet fiyatı ise 75 TL oldu. Mezuna kalan öğrenciler ise bu güzergahta 95 TL ödeyecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ