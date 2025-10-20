

Cerrah mahallesinde, mahalle sakinleri el emeğiyle hazırladığı ürünler ‘Gazze Kermesi’nde satışa sunuldu. Yoğun katılımın olduğu kermeste 590 bin TL gelir sağlandı.

“CERRAH ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI”

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, Gazze’de yaşanan zulme karşı sessiz kalmadıklarını belirterek, “Zalim İsrail bildiğiniz üzere mazlum Gazze halkına bombalar yağdırdı. Çoluk çocuk şehit oldu. Biz de Gazze’ye yardımlar ulaşırken elimizden geleni yapmak istedik. Mahallemizde düzenlenen bu kermes, karşılıksız bir gönül işiyle yapıldı. Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun. El birliğiyle Gazzeli kardeşlerimiz için bir şeyler yapılıyor. Cerrah Mahallesi olarak bizler de üzerimize düşeni yaptık” dedi.

Kermeste toplanan 590 bin TL, İHH İHH İnegöl Temsilciliği yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ