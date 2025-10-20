Son haftalarda bölgede etkili olan sıcak hava ve yağışsızlık, barajdaki su oranını ciddi şekilde azalttı. Suların çekilmesiyle birlikte kıyıya vuran çok sayıda ölü balık, vatandaşların dikkatini çekti.

Baraj çevresine piknik için gelen bazı vatandaşlar, kötü koku ve görüntü nedeniyle duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yetkililerden hem balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını hem de barajın yeniden eski seviyesine ulaşması için önlem alınmasını istedi.

Öte yandan, balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapması bekleniyor.