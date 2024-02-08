İnegöl Çocuk Kütüphanesi, kamuyounda kütüphane konusunda olumlu çağrışım oluşturmak; kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında toplumsal algıyı yükseltmek üzere kütüphanelerin ergonomik yapısı ve konforunun öneminden yola çıkarak çocukların kütüphane algısını güncellemek için eğlence ve öğreticiliği birleştirerek bir mekan oluşturmak amacıyla mekansal tasarımı yapılarak yenilendi.

İnegöl İshakpaşa İlçe Halk Kütüphanesinin bugün İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve ilçe idari amirlerin katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni sonrasında kütüphanelerin çocuklar üzerindeki önemi ve etkileri üzerine sunumlar yapılarak, İshakpaşa İlkokulu öğrencileri ve Pırlanta Koleji Anaokulu öğrencilerinin katılım gösterdiği keyifli etkinlikler yapıldı. Ardından oyunlar oynandı ve küçük hediyeler takdim edildi. 79620 kitap, 161 süreli yayından oluşan zengin bir koleksiyona sahip olan bu kütüphane, hafta içi 08:00-17:00 ve Cumartesi 09:00- 17:00 saatleri arasında tüm inegöl halkına hizmet edecek.