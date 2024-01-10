Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kar yağışı nedeniyle kapanan antenin üzerini temizlerken 4. Katın çatısından park halindeki aracın üzerine düşen adam ağır yaralandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Hacı Eyüp çıkmazındaki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Rıdvan A.(47), evinde oturduğu sırada TV kanallarında sinyal olmadığını fark etti. Antenin üzerinin kar dolması nedeniyle kanalların çekmediğini düşünen Rıdvan A., 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Antenin üzerindeki karı temizlediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden adam, yuvarlanarak bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısına düştü. Oradan da yuvarlanan adam yaklaşık 7 metre yükseklikten sokakta park halindeki 34 EPR 684 plakalı otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.