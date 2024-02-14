İnegöl'de polisten kaçan kadın sürücüye ceza yağdı

İnegöl de polisin kovalamacası sonucu yakalanan kadın sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ceza yazıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü A.Ö., kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu sürücü durduruldu. Yapılan incelemede daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi alındığı ortaya çıktı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ceza yazıldı.

Kaynak: seher yaşa