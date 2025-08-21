Edinilen bilgiye göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kenan D.(22) yönetimindeki 16 BIV 393 plakalı otomobil cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya yol veren aracı son anda fark etti. Araca çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil karşı şeride geçerek Ayten M.(36) yönetimindeki 34 UZ 3681 plakalı cipe çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile cipte yolcu konumunda bulunan Ömer Yiğit M.(9), Meryem Azra M.(7), Ali Elyasa A.(11), Asım Eren A.(7), İpek Beyza A.(1), Ayşe S.(65), Gülşen Sağlam A.(40) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk