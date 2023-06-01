İnegöl de Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan servis minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram(44) hayatını kaybederken servis minibüsü sürücüsü ile 14 sporcu ve 1 antrenör yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Eskişehir karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Aksaray’dan, Balıkesir’de 2 Haziran Cuma günü yapılacak Spor Toto minikler Judo Şampiyonası’na mücadele edecek sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt(40) idaresindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs aynı istikamette seyreden Selahattin Cerrah(50) idaresindeki 16 KJA 99 hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ile 14 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu servis minibüsünden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan antrenör burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Abdülcelil Er Bayram(44) hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralıların sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

'SPORCULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğunu söyleyen Arslan, “Minibüs, kamyona arkadan çarpıyor. Araçta şoför, 2 antrenör ve 14 sporcu evladımız olmak üzere toplam 17 kişinin olduğunu öğrendik. Bütün yaralıların hastaneye sevki sağlandı. Maalesef bir antrenörümüz hayatını kaybetti. Sporcularımızın genel durumları iyi, kontrol ve müşahede amacıyla hastanede tutuluyorlar. Antrenörümüzün yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.