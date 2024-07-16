İnegöl Devlet Hastanesi hemşiresi kansere yenik düştü.

İnegöl Devlet Hastanesi'nin değerli hemşirelerinden Nesrin Cesur Semiz'in vefatı, hastane camiasını derinden üzdü. Başhekim Hayrettin Göçmen, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Göçmen'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İnegöl Devlet Hastanesi olarak acımız sonsuz. Sevgili dostum İbrahim Semiz'in eşi, değerli çalışma arkadaşım Nesrin Cesur Semiz vefat etmiştir. Çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile timsal olan arkadaşımın dünya hayatında iyi bir insan olduğuna kefilim. Mevlam taksiratını affetsin. Merhameti ile muamele eylesin. Yakınlarına ve İnegöl Devlet Hastanesi ailesine sabır ihsan eylesin. Mekanın cennet olsun Nesrin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın."