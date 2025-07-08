

Son olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini sürdüren Doktor İlyas Sarı İnegöl Devlet Hastanesi'nin Yeni Başhekimi oldu. Böylelikle yaklaşık 12 yıldır görev yapan doktor Hayrettin Göçmen'in görevi son buldu. İmzayı atan yeni Başhekim İlyas Sarı’nın yakında göreve başlayacağı öğrenildi.

HASTANE YÖNETİMİ DEĞİŞTİ

Rotasyon kapsamında hastane yönetiminde de değişiklik oldu.

BAŞHEKİM YARDIMCISI BELLİ OLDU

3 Başhekim yardımcısı kadrosundan birine deneyimli doktor Metin Özcan getirildi.

Yeni hastane Müdürü Erhan Çoban olurken, yardımcılıklarına Muzaffer Kurhan, Ahmet Coşkunaslan ve Murat Çelik getirildi. Başhemşire ise

Filiz Dinçer oldu.

SAĞLIK MÜDÜRÜ GÖREVE DEVAM

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak ise görevine devam ediyor.

İLYAS SARI KİMDİR

1982 Afyon-Dinar doğumlu olan İlyas Sarı, 2007 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2008-2012 yılları arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde tamamladı. 2013-2015 yıllarında Dinar Devlet Hastanesi'nde, 2015-2019 yıllarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev aldı. Son olarak Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği yapan Sarı, evli ve bir çocuk babası.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ