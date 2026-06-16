İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı eski Karacakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mezit Mahallesi mevkiinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine tomruk yüklü iki kamyonu durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde taşınan tomrukların kaçak orman emvali olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüleri M.Ş. ve Y.B. gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kamyonlarda bulunan tomrukların piyasa değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaçak orman ürünlerine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.