İnegöl'de doğum zamanı gelen kedi, Hastanenin doğumhane merdivenlerinde doğum yaptı.

Sokak kedisi sabah saatlerinde doğum yapacak yer aradı. İnegöl Devlet Hastanesine giren kedi, müsait yer aramaya başladı. Doğum hane bölümü merdivenleri girişine yatan kedi, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının gözleri önünde doğum yapmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar İnegöl Belediyesini Veteriner İşlerine haber verdi. Henüz bir yavru dünyaya getiren kedi, ekiplerce alınıp sağlıklı doğum yapması için İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.

3 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Merkezde devam eden doğum sonucu 3 yavru dünyaya geldi. Veteriner ekiplerince yapılan tetkikler sonucu yavruların ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kediler hakkında açıklama yapan Veteriner Hekim Aziz Muhammedoğlu, "Doğum yapmak üzere olan kediyi ekiplerimiz aldılar, getirdiler. Doğumu bizim kontrolümüzde gerçekleşti. Şu anda anne ve yavrularının sağlıkları gayet iyi durumda." dedi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ