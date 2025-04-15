Emektar Öğretmenimiz Nuray Altun hocamızın hakkını sonuna kadar savunacağız. Umarım bundan sonra bu yanlı tavırlarınız son bulur, herkes hakkı teslim edilir” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Eğitim Sen İnegöl Temsilcisi Eylem Başar Altıntaş, “Proje okullarındaki öğretmenlerimizi tayine zorlayan son atamalarda, İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesinde Eğitim-Sen üyesi emektar öğretmenimiz Nuray Altun Okul Müdürü ve Okul İdaresi tarafından iki kere mağdur edilmiştir. Eğitim Öğretim yılı başında tüm okullara norm fazlası öğretmen ve branşları bildirmeleri istenmiş fakat Fen Lisesi Müdürü Fatih Selvi Edebiyat branşında norm fazlası olacak (Çünkü kademe olarak o öğretmenler gitmek zorunda) öğretmenleri kendi üye olduğu sendikadan ve tabii yandaş sendikadan olduğu için bildirmemiştir. 2. Döneme gelindiğinde Proje Okullarında 4 yılını dolduran öğretmenlere tayin isteme zorunluluğu getirildi. Amaç eğitim standardı yüksek bu okullara zamanında sınavlarla giremeyen kadroları Müdür atamalarıyla getirmekti. Bu okula 9 yıldır hizmet eden, sınavla Fen Lisesi Öğretmeni olmaya hak kazanan emektar öğretmenimiz Nuray Altun'da diğer arkadaşları gibi tayin istedi. Ama herkes tekrar çalıştığı kurumu tercih ederken, hocamız edemedi. Bilin bakalım neden? Çünkü kadro doluydu. Çünkü Okul Müdürü Fatih Selvi Ekim ayında Edebiyat branşında ki norm fazlası durumunu İlçe Milli Eğitim'e bildirmemişti. Yani görevini yerine getirmemişti. Çünkü diğer Edebiyat Öğretmenleri Eğitim-Bir Sen üyesiydi. Nuray hocamız değildi. Ve hocamızın tayini çalıştığı kuruma çıkmadı. Nuray hocamız başka bir okula tayin istemek zorunda kaldı. Uzun yıllardır çalıştığı kurumda, öğrencisinden öğretmenine, personeline kadar herkesle bağ kurduğu okulundan emekli olmak, öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına güzel bir veda etmek onun hakkı değil miydi? Okul Müdürüyle de 9 yıldır çalışma arkadaşıydı, demek ki dostluktan daha önemli şeyler vardı... Nuray hocamız herhangi bir ayrıcalık istemiyordu, herkesin görevini yapmasını istiyordu tıpkı kendisi gibi. Unutulmasın ki bizler her yerde çalışırız, köyde de, mezrada da. Çalıştık yine çalışırız. Ama sizler o koktuklarınızdan kalkıp tekrar sınıflara giremezsiniz, bunu bildiğiniz için ne denirse onu yapmak zorundasınız. Görevinizi kötüye kullanmanız gerekse bile. Eğitim Sen olarak dilekçelerimizi verdik, mahkemeye başvurumuzu yapacağız. Emektar Öğretmenimiz Nuray Altun hocamızın hakkını sonuna kadar savunacağız. Umarım bundan sonra bu yanlı tavırlarınız son bulur, herkes hakkı teslim edilir” dedi.