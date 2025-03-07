Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Mustafa I.(30) yönetimindeki 34 LE 5023 plakalı minibüs, Babasultan kavşağından dönüş yapan sürücü Latife H.(59) yönetimindeki 16 SH 092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MURAT AVCI