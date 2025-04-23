23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de coşkuyla kutlandı. İnegöl’de Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Ortaokulu'nda öğrenciler düzenlenen etkinliklerle bayramı doyasıya yaşadı.

Çocukların bu coşkusuna İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İhsan Gönül ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.



Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Başkan İhsan Gönül, “Bugün, adını gururla taşıyan İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Ortaokulumuzda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadık. Bu günleri yaşamamıza vesile olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile Şehitlerimizi büyük bir minnet ve rahmetle anıyor, bu özel günü unutulmaz kılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



Çocukların neşesiyle dolup taşan bu özel günde, Dernek Başkanı İhsan Gönül ve Başkan Yardımcısı Nezahat Balkış'ın anlamlı konuşmaları yüreklere dokundu, geleceğe dair umutları pekiştirdi.



Başkan Gönül, okulun öğrencilerine Ankara gezisi sözü verdi ve okulun bazı ihtiyaçları için katkıda bulundu. Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ergül, Mehmet Uysal, Doğan Temizkan ve Temizkan’ın oğlu Can Bartu’nun da katılımıyla etkinlik daha da güzelleşti.