Yılda yaklaşık 2 milyar Dolar dış ticaret gerçekleşen ve 2023 yılında 1 milyar 170 milyon Dolarlık dış ticaret fazlası veren, mobilya başkenti İnegöl, 500 bine yaklaşan nüfusu ile İl olmak istiyor. Geçen yıl ekim ayında 93 STK tarafından oluşturulan 'İnegöl İl Olma Platformu' akademisyenlerin desteğiyle İnegöl'ün ihtiyaçlarının, potansiyelini ve hedefleri belirleyip bunu bir kitapçık haline getirdi. Hazırlanan kitapçığı bir süre önce AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne teslim etmişti.



ANKARA ÇIKARMASI

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ öncülüğündeki il olma platformu, yarın Ankara çıkarması yapacak. Heyet, hazırlanan raporu siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret ederek, Genel Başkan yardımcılarıyla yapılacak toplantıda raporu sunacak.