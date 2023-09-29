Bursa'nın İnegöl ilçesinde foseptik çukuruna düşen küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişindeki otluk alanda meydana geldi. Otluk alandan geçerken küçükbaş hayvan sesi duyan vatandaşlar, sesin geldiği yere yöneldiler. Kapağı açık kalmış foseptik çukurundan sesin geldiğini fark eden vatandaşlar, çukurda mahsur kalmış olan küçükbaş hayvanı görünce İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, halatla mahsur kalan küçükbaş hayvanı kurtardılar.

Kurtarılan hayvan, itfaiye aracıyla sahibi bulunmak üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Tedavi merkezine bırakıldı.

İbrahim Uslu