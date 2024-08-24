İYİ Parti İnegöl İlçe yönetiminde büyük bir değişim yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerde mevcut yönetimden birçok ismin Belediye meclis üyesi adayı olmak için istifa etmesi nedeniyle yönetimde büyük bir boşluk yaşanmıştı.

Seçimler sonrası yeni yönetim kurulunun oluşturulması amacıyla İlçe Başkanı Recep Bayrak istifa etmiş, ancak Genel Merkez yeni yönetimi yine Recep Bayrak'ın kurmasını istemişti.



40 kişiye çıkarılan yeni yönetim ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

İYİ Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun katılımı ile İlçe başkanlığında yapılan toplantıda yeni yönetim kurulu üyeleri tek tek tanıtıldı.

Yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Türkoğlu, Ankara nezdinde İnegöl için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını belirtti. Türkoğlu, ayrıca genel siyasetle ilgili de hükümeti eleştiren tespitler yaptı.

HEDEFİMİZ İNEGÖL’DE BİRİNCİ PARTİ OLMAK

İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ise, İnegöl’de daha çok çalışacaklarını belirterek, “İyi Parti’yi iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz İnegöl’de birinci parti olmak. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte iyi çalışarak halkımızla bütünleşerek ciddi bir çalışma ortaya koyacağız” dedi.

İlk kez kamuoyuna tanıtılan İYİ Parti ilçe yönetimi ise şu isimlerden oluştu;

Başkan Recep Bayrak, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Coşgun Demirci, Ali Kara, Ali Türk, Ayhan Uslu, Bayram Atılgan, Cengiz Koç, Çağla Ezim, Enis Genci, Fikriye Susa, Filiz Öztürk, Gökhan Yalım, Gülfer Şen, Halime Okşan Yazır, Hamide Şen, Havva Keçeli, Hayri Demir, İbrahim Şimşek, Kemal Karaman, Kenan Erim, Mehmet Bağcı, Mine Ezim Parlar, Muammer Karaca, Muharrem Yaşar, Mustafa Akagündüz, Mustafa Çimen, Neşe Gökmen, Nevin Yılmaz, Nilüfer Arslan, Özkan Güngör, Rafet Özcen, Rahmi Fizan, Regaip Korkmaz, Sadık Erduğan, Sevda Özcan, Şenel Baran, Şenol Şahin, Tekin Yürk, Tuncay Yalanız, Yücel Sarıca.