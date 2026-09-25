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Kadının aldığı poşeti bebek arabasına koyarak bölgeden uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri, poşetlerin nasıl kaybolduğunu ortaya çıkardı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye ekipleri tarafından evin kapı girişindeki çöp kovasının üzerine geri dönüşüm poşetleri bırakıldı. Poşetlerin sürekli kaybolması üzerine durumdan şüphelenen ev sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, bebeğiyle birlikte bebek arabasıyla sokaktan geçen bir kadının, evin önündeki geri dönüşüm poşetini aldığı görüldü.

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