Casim Yıldız, dernek lokalinde gerçekleştirdiği bayramlaşma etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız açıklamasında "Değerli üyelerimiz ve çok değerli dostlarımız. Uzaktan yakından bayramlaşma etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca etkinliğe yoğun programları nedeni ile katılamayıp mesaj gönderen sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederiz. Nice bayramlarda tekrar buluşmak dileğimiz ile. Sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber merkezi