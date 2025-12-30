

İddiaya göre bir sürücü, köpeği aracının arkasına ip ile bağlayarak yol boyunca ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük tepki topladı.

KAYMAKAM'DAN TALİMAT

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın talimatıyla harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Şahsa tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamaktan 3 bin 809 TL, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 993 TL ve ayrıca 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Köpeğin aracın arkasına bağlanması haberi üzerine ; Belediye Başkanımız Alper Taban’ın talimatıyla köpek sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimize götürüldü."

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ