Genel kurul oturumda İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz tarafından ‘İnegöl Karayolu Kentsel Tasarım Projesi’ tanıtıldı.

İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

Karayolu Kentsel Tasarım Çalışma Grubunca “Şehirler kimlikleriyle akılda kalır” ilkesiyle hazırlanan ‘İnegöl Karayolu Kentsel Tasarım Projesi’ genel kurul üyelerince büyük takdir topladı.



Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl geçişinde şehrin vitrin yüzü olacak estetik bir koridor oluşturmayı amaçlayan proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…

Karayolu Kentsel Tasarım Çalışma Grubu tarafından ‘İnegöl Karayolu Kentsel Tasarım Projesi’nin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz yaptı.



“MİNİMUM MALİYETLE MAKSİMUM FAYDA SAĞLANACAK”

Projenin uygulanabilirlik ve ekonomik avantajlarından bahseden Özgür Gürbüz, “11,1 km uzunluğundaki İnegöl geçişi güzergahı, devlet karayolu planlı alanlar içinde yer almakta ve %99 oranında kamulaştırma sorunu bulunmamaktadır. Bu durum, projenin önündeki en büyük engellerden biri olan kamulaştırma maliyetlerinin ortadan kalkması anlamına gelmekte ve uygulamanın hızla başlamasına olanak sağlamaktadır. İnegöl’ün düz ve elverişli zemin yapısı, kazı, dolgu ve hafriyat gibi altyapı işlemlerinin kolay ve düşük maliyetle yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede yol ve peyzaj uygulamalarının en düşük ekonomik maliyetle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Projede planlanan sağ ve sol yan yolların genişliği, gidiş-geliş yönlü trafik sirkülasyonunu sağlayacak niteliktedir. Ayrıca, kavşak ve köprü noktalarının trafik güvenliği ilkelerine uygun olarak projelendirilmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gerekli onayların alınması durumunda, projeye doğrudan uygulama aşamasına geçilebilecek ve minimum maliyetle maksimum fayda sağlanacaktır” dedi.



“ŞEHİRLER KİMLİKLERİYLE AKILDA KALIR”

Gürbüz, “Karayolu Kentsel Tasarım Çalışma Grubu olarak, “Şehirler kimlikleriyle akılda kalır” ilkesinden hareketle, Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl geçişinde şehrin vitrin yüzü olacak estetik bir koridor oluşturma amaçlanmıştır. Bu kapsamda, yan servis yollarının ve peyzaj alanlarının düzenlenmesi, karayolu cephesinde yer alan yapıların cephe iyileştirme çalışmaları ile birlikte İnegöl'e gelen her ziyaretçiye prestijli bir ilk izlenim sunmak hedeflenmektedir” diye konuştu.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.