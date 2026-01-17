Kongrede 2 adaya da söz verildi.

Konuşma yapan Başkan Adayı Kadir İlhan, "Önemli bir kararı almak için toplanmış bulunuyoruz. Aynı emeğin, aynı alın terinin emekçileriyiz. Bu seçim ayrıştıran değil, birleştiren bir seçim olmalıdır. Bugüne kadar odamıza emek vermiş, katkı sunmuş herkese teşekkür ederim.

Bizim temel amacımız üyelerin söz sahibi olduğu güçlü, aktif ve itibarlı bir oda oluşturmak. İstiyoruz ki odamız sadece seçim dönemlerinde hazırlanan değil, her zaman üyesinin yanında olan bir kurum olsun. Sorunları yalnızca konuşan değil çözüm arayan bir yapı haline gelsin. Birazdan sandığa atacağımız her oy bir kişiye değil, mesleğimizin yarınlarına atılmış bir oydur. Takdir siz değerli üyelerimizdedir. Sonuç ne olursa olsun birliğimiz daim olsun." dedi.

Ziya Turan ise," Göreve geldiğimizden itibaren odamıza gelen bütün üyelerin her türlü işlemini eksiksiz yerine getirdik. Hiçbir üyemiz oda kapısı kapalı diye geri çevrilmemiştir. Üye sayısı 100’ün altına düşen odalar 5362 sayılı kanuna göre kapanıyordu. İnegöl Keresteciler Esnaf Odamızın kapanmasına yönetim kurulu olarak gönlümüz razı gelmedi. Yönetim kurulu başkanı olarak odamızın kapanmaması için iki kere hakim karşısına çıktım. Hakim beyden bir süre müddet istedim. Gerekli kurum ve kuruluşları hızlandırıp oda üye sayımızı 100’ün üzerine çıkardık. Odamızın kapanmasına izin vermedik. Bugüne kadar çalışmalarımızla oda üyesi sayısını 162’ye çıkardık. Esnafımızı en iyi şekilde temsil etmek için çaba gösteriyoruz. Ağaç İşleri Federasyonu, İnegöl Belediyesi, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi ve Orman Hizmetleri Müdürü ile sürekli iletişim halindeyiz. Sene başında kapasite raporu olmayan üyeler ihalelere giremeyecekti. Yapılan çalışmalar uzatıldı. Bu süreçte yanımızda olan Bursa Başkan Vekilimiz Fatih Korkmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum. O süre zarfında kapasite raporunu hazırladık. 2018’de göreve geldiğimiz günden itibaren keresteci esnafı için projelerimiz ve çalışmalarımız oldu maalesef olumlu karşılanmadı. Esnafımızın çoğu çamur içinde çalışıyor. İnegöl Keresteci Oda’mız ve İnegöl Mobilyacılar Oda’sı olarak İMASKOP’u kurduk. 24 üyemiz var. Göreve geldiğimiz gündem beri esnafımız için çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından üyeler kurulan sandıklarda oylarını kullandılar.