Kösenler lojistik katkılarıyla orhan inegöl köftecisinde verilen iftar yemeğinde Kösenler lojistik işletme sahibi ismail Kösen, İSİAD başkan yardımcısı Emre Kösen.Turgutalspor kulübü başkanı sayın Sezai Çelik,kulüp basın sözcüsü Melek Yıldırım, Turgutalp spor Teknik ekibi ve 25 sporcu katıldı.

İftar yemeğinden sonra konuşan iş insanı İsmail Kösen İnegöl’de kız çocuklarımıza sunulan bu imkanların çok kıymetli olduğunu , kız çocuklarına spor ve meslek imkanı sunan Turgutalpspor yönetim ve teknik ekibini kutlarken futbolcu kızlarımızın katılacağı liglerde önce kendilerini sonra İnegöl’ümüzü gururla temsil edeceklerine inandığını belirterek başarılar diledi .

Kulüp başkanı Sezai Çelik ise katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederken çocuklarımızı dini ve milli duygularla donanmış öz güveni yüksek ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek takımlarımıza başarılar diledi.