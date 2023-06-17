Alanyurt Yunus Emre Mahallesinde bulunan Turgutalp sitesine giren hırsızlar, site içerisinde bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre mahallesi Karanfil caddesinde bulunan Turgutalp sitesine giren 2 hırsız, önce site içerisinde tur attı. Etrafta kimsenin olmadığını fark eden hırsızlar, site içerisinde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı. Bahçeye bisikletini koyan site sakini, bisikletini koyduğu yerde bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol etti.

Kameralara saniye saniye yansıyan hırsızlık anını izleyen site sakini, bisikletini çalan hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.