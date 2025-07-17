Toplam 451 bin 800 metrekarelik alana yayılan bu büyük projede, doğal güzelliklerin ön planda olduğu ve farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda sosyal donatının yer aldığı alanlar bulunuyor.

Proje, Hamzabey Mahallesi sınırlarında, Boğazköy Barajı kıyısında konumlanıyor ve çevre ilçeler ile mahalleler için de önemli bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Üç etap halinde planlanan projede ilk etapta yollar açılıp duvar örme işleri tamamlandı. Mayıs 2025’te başlayan ikinci etapta altyapı çalışmaları sürüyor. Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu sistemleri, çevre aydınlatma ve güvenlik altyapısı gibi temel donatılar bu etapta kuruluyor.

Ayrıca tuvaletler, bekçi kulübeleri ve piknik alanlarının altyapısı inşa ediliyor. Şu anda kanalizasyon ve fosseptik yapımı devam ediyor. Bu etap tamamlandığında vatandaşlar piknik yapabilecekleri alanlara erişim sağlayabilecek.

Üçüncü etapta ise sosyal donatılar devreye girecek. Kafe ve restoranlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, heyecan parkı ve balık tutma alanları gibi yaşam kalitesini artıran sosyal alanlar hayata geçirilecek. Böylece İnegöl Millet Bahçesi, doğayla iç içe bir yaşam alanı olarak tamamlanmış olacak.

Projenin turizmle entegrasyonu da planlanıyor. Boğazköy Barajı’nda su üstü turizm taşımacılığı projesi, Hamzabey’de Leylek Köyü ve Boğazköy Mahallesi’nde Ada Park gibi yatırımlar bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Taban, millet bahçesinin tamamlandığında bölgenin ve İnegöl’ün cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Proje, doğayla uyumlu yaşam alanları, sosyal donatılar ve turizme yönelik yapısıyla şehre önemli bir değer katacak.