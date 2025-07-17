Konya Meram Belediyespor Kulübü sporcuları katıldıkları müsabakalardan başarılarla dönmeye devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyespor Kulübü sporcuları, gerek ulusal, gerekse uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Katıldıkları tüm turnuvalarda Konya’yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden Meramlı sporcular, kazandıkları madalyalara yenilerini eklemeye devam ediyor.

1300 SPORCUNUN KATILDIĞI AVRASYA KUPASI’NDA 2 ŞAMPİYONLUK

Son olarak 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Avrasya Kupası’nda boy gösteren Meram Belediyesporlu wushu sporcuları önemli bir başarı daha elde etti. Yeşil-Beyazlılar 17 farklı ülkeden yaklaşık 1300 sporcunun katıldığı şampiyonaya 2 genç ve 2 yıldız sporcu ile katılırken iki kez birincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Hayrünnisa Çakar 39 kilogramda rakiplerine karşı üstün gelerek şampiyonluğu göğüsledi. Gençler 60 kilogram kategorisinde müsabakaya çıkan Defne Temur ise şampiyonluk elde eden bir diğer kulüp sporcusu oldu.

BAŞKAN KAVUŞ: “GENÇLERİMİZE YÖNELİK YATIRIMLARIMIZ MADALYALARLA KARŞILIK BULUYOR”

Meram Belediyespor Kulübü’nün kurulduğu günden bu yana büyük gururlar yaşattığının altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Gençlerimize yönelik yatırımlarımızın karşılığını madalyalarla alıyor olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor. 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, madalya kazanan sporcularımızın ise başarılarının devamını diliyorum. Bu başarılarda emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Meram’da spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.