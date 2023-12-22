Bu yıl 5.si düzenlenen İndia İnternational Furniture Fair (IIFF) Hindista’nın Yeni Delhi şehrinde organize edildi. 29 inegöl’lü üretici firmanın katılım sağladığı fuar’ın Türkiye ayağı MODEF tarından organize ediliyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Osman Aybil;

"İnegöl mobilyasını dünya ile buluşturma ve yeni pazarlara açılma anlamında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda daha önce açıkladığımız gibi, MODEF fuar şirketimiz üzerinden, belirlediğimiz 4 ülkede fuar organizasyonlarına güçlü bir şekilde katılımlar sağlıyoruz. Hedef pazarlarımız olan Hindistan, Dubai, ABD (miami) ve Rusya ya da düzenlene uluslararası marka fuarlarda her yıl İnegöl Mobilyası olarak yerimizi alacağız. Bu fuarlar arasında yer alan Miami Fuarımız ise tamamen Modef tarafından organize edilmekte. Mobilya Üretim gücümüzü ve fuarcılık becerilerimizle birleştirerek dünyaya açılma hayallerimiz gerçeğe dönüştürme yolunda önemli adımlar attığımız bir yılı geride bırakıyoruz.

5 yıldır istikrarlı bir şekilde boy gösterdiğimiz Hindistan fuarımız bu yıl oldukça başarılı bir şekilde gerçekleşti.Büyük bir memnuniyetle fuardan ayrılan tüm inegöl’lü firmalarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Bizleri orda yalnız bırakmayan ve tüm firmalarımızı ziyaret eden Yeni Delhi Büyükelçimiz SN. Fırat Sunel’e de ayrıca teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki yıllarda gerek İMOS gerekse MODEF tarafında gerçekleştireceğimiz projeler ile İnegöl Mobilaya sanayiine hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

MURAT AVCI