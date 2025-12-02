Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01 uzaydaki görevine başladı. Milli YTA yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit motoruyla tarihe geçecek.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, tamamen öz kaynaklarla ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk Yörünge Transfer Aracı (YTA) olan FGN-TUG-S01’i, 28 Kasım 2025’te ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarıyla fırlattı.

Milli YTA göreve başladı

Türkiye saati (TSİ) ile saat 21.44’te SpaceX Falcon 9 Transporter 15 roketiyle başlayan görevde, roketin birinci ve ikinci kademelerinin ayrılması sorunsuz gerçekleşti. Faydalı yüklerin ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte, fırlatmadan yaklaşık 81 dakika sonra TSİ 23.05’de FGN-TUG-S01 roketten başarıyla ayrılarak uzay yolculuğuna başlangıç yaptı. Milli YTA ilk telemetri verilerini ileterek başarılı bir şekilde görevine resmen başladı. Bu görev ile Fergani Uzay’ın uzay içi manevra ve taşıma kabiliyetine dair önemli bir adım atıldı.

Dünyada bir ilk: Yörüngede hibrit motor ateşlenecek

Milli YTA iki önemli ilki bir arada barındırıyor. Türkiye’nin ilk Yörünge Transfer Aracı olan FGN-TUG-S01, yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip olma özelliğini taşıyor. Araç, görev yörüngesine başarıyla yerleşmesinin ardından, planlanan ilk hibrit motor ateşlemesini gerçekleştirecek. Bu manevra yalnızca Türkiye için değil, dünya genelinde de hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olarak tarihe geçecek. Milli YTA, güvenli ve düşük maliyetli hibrit tahrik sistemi sayesinde uyduların farklı yörüngelere taşınmasını ve görev ömürlerinin uzatılmasını sağlayacak.

Yörüngeler arası lojistikte milli imza

FGN-TUG-S01, Fergani Uzay’ın gelecekteki farklı irtifalarda uydu barındırarak görev yapacak konstelasyon misyonları için yeni bir kilometre taşı olacak. Milli YTA alçak irtifadaki (yaklaşık 500 kilometre) yörüngeden başlayarak, Fergani Uzay uydularını daha yüksekte bulunan farklı irtifalardaki (1000+ km) görev yörüngelerine taşıyacak. Türkiye’nin ilk YTA’sı olan aracın uçuş bilgisayarı, aviyonik sistemleri, güç dağıtım birimleri ve termal kontrol altyapısı gibi kritik sistemleri Fergani Uzay mühendisleri tarafından yerli tasarım ve üretim olarak geliştirildi. Bu başarılı görevle birlikte Türkiye, yörüngede hibrit motor denemesi gerçekleştiren ilk ülke olma yolunda önemli bir adım atarak uzay teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

"Uzayda hareket kabiliyetimizi başlatacak"

Milli YTA’nın fırlatma süreci, Fergani Uzay CEO’su Selçuk Bayraktar ve mühendislik ekibi tarafından, Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi’ndeki Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi’nden canlı bağlantıyla takip edildi. Bayraktar, başarılı fırlatmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2022 yılında kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, bugün 135 kişilik ekibimizle yoluna devam ediyor. Üç hafta önce ikinci uydumuzu göreve başlatmıştık. Bugün ise öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ülkemizin ilk Yörünge Transfer Aracı uzaya çıktı. Tüm projelerimizi, tasarımdan başlayarak mühendislikten üretime kadar kendi öz kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Uçuş bilgisayarı, güç ve aviyonik sistemler dahil olmak üzere yerli mühendislik ürünü olan Yörünge Transfer Aracımız, ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini de başlatacak."

"Hedef: Uzaya bağımsız erişim"

Bu görevin geliştirilecek milli küresel konumlama sistemi ‘Uluğbey’ için kritik bir altyapı oluşturduğunu belirten Bayraktar, gelecek vizyonunu şu sözlerle paylaştı:

"Bu görev ayrıca Uluğbey Küresel Konumlama Sistemi hedefimizin altyapısını oluşturacak ve gelecekteki uydu takımlarımıza giden yolu da açacak. Beş yıl içinde 100’den fazla uyduyla, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise geliştirmekte olduğumuz fırlatma sistemleriyle, dünyadan uzaya bağımsız erişim kabiliyeti kazanmayı hedefliyoruz. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun."