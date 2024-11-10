



Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek program, MÜSİAD İnegöl Şubesi'nde 11 Kasım Pazartesi saat 19.30'da yapılacak. MÜSİAD İnegöl şubesi tarafından düzenlenen 'A'dan Z'ye Ekonomi' programında daha önce Türkiye'de tanınan ekonomistler ve iş adamları konuk edilmişti. 11 Kasım'da yapılacak olan programda siyasetçi ve yazar Metin Külünk, 'A'dan Z'ye Ekonomi' programının konuğu alacak. MÜSİAD İnegöl Şubesi'nden yapılan açıklamada, bu değerli söyleşiye tüm MÜSİAD Üyeleri ve İş Dünyasının temsilcilerinin beklenildiği belirtildi. Özellikle Metin Külünk, iş dünyasının rakamlarla gördüğü ekonomi ile sokağın ekonomisinin ne durumda olduğunu, sokaktaki vatandaşın yaşadığı ekonomik zorlukları ve ekonomiye vermiş olduğu tepkileri İnegöl MÜSİAD Şubesi'nde iş adamlarıyla paylaşacak.

Kaynak: BÜLTEN